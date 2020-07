Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Dellach, Gemeinde Millstatt, wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall verletzt © Juergen Fuchs

Verkehrsbedingt musste eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal Dienstagmorgen im Bereich Dellach am Millstätter See anhalten. Ein nachfolgender 20 Jahre alter Pkw-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal, konnte nicht mehr rechtzeitig sein Fahrzeug anhalten und fuhr dem vor ihm stehenden Pkw auf. Dabei wurde die 35-jährige Lenkerin unbestimmten Grades verletzt. Die Frau musste von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert werden.