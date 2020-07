"Unerklärlich" Angriff von Fuchs auf Hotelgäste gibt weiter Rätsel auf

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Sander Meertins - stock.adobe.com

"An und für sich ist es unerklärlich", steht auch Bezirksjägermeister Bruno Maurer nach dem Vorfall, der sich in der Nacht auf Montag in einem Hotel auf dem Nassfeld ereignet hat, vor einem Rätsel. Ein Fuchs ist über die offene Balkontür in das Zimmer eines Gastes gelangt und hat den 51-jährigen Niederösterreicher gebissen. Daraufhin lief der Fuchs auf den benachbarten Balkon und in ein weiteres Zimmer, in dem ein zehnjähriger Bub aus der Steiermark schlief. Der Fuchs biss dem Buben in den Ellenbogen und den rechten Fuß. Die Meldung hat österreichweit für Aufsehen gesorgt.