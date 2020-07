Facebook

Junior Ranger mit Sara Schaar, Nationalparkdirektor Peter Rupitsch, Helmut Petschar (Kärntnermilch) und Nationalpark Ranger Georg Granig und Stefanie Winkler. © KK/NP Hohe Tauern

Was sie verbindet, ist die Lust am Abenteuer, das Interesse an der Natur und deren Erhalt: die Kärntnermilch Junior Ranger. Auch dieses Jahr werden im Nationalpark Hohe Tauern Kärnten 15 Mädchen und Burschen zwischen 13 und 15 Jahren zu Junior Rangern ausgebildet, die in den kommenden Jahren den "echten" Nationalpark Rangern unter die Arme greifen. Für die Jugendlichen beginnt das Abenteuer heute am 20. Juli im Haus der Steinböcke in Heiligenblut. "Die Nachwuchs-Ranger bekommen ganz viel Wissen über Tiere, Pflanzen, Geologie, Gletscher und das Leben im Nationalpark Hohe Tauern vermittelt. Ein herzliches Dankeschön für diese Kooperation und das Engagement der Jugendlichen, die diese tolle Ausbildung in ihren Sommerferien absolvieren und so die Werte des Nationalparks Hohe Tauern weiter tragen", freute sich Landesrätin Nationalparkreferentin Sara Schaar.