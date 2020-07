Kleine Zeitung +

Hermagor Fuchs biss schlafende Hotelgäste - kann das Tier Tollwut haben?

Ein Fuchs kam in der Nacht auf Montag in ein Hotelzimmer nahe des Nassfelds in Kärnten, biss erst einen Urlauber (51) und anschließend in einem weiteren Zimmer einen zehnjährigen Buben aus der Steiermark. Wildbiologe vermutet, dass das Tier auf Nahrungssuche war.