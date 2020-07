Facebook

Johanna Tschabitscher, Michael Printschler, Erika Drumel, Axel Just und Silvia Steinacher im Garten der alten Schule © KK/PRIVAT

Die alte Schule in der Stiftsgasse wurde dieser Tage zum Auftakt eines Graffiti-Workshops von den Mitgliedern des Vereins kunst & co Millstatt bespielt: Johanna Tschabitscher, Michael Printschler, Erika Drumel und Silvia Steinacher gestalteten mit dem Wiener Künstler Axel Just vier bunte Platten mit Sprühdosen, die in den leeren Fenstern der alten Schule aufgehängt werden und so mehr Farbe in die Stiftsgasse bringen sollen. Daraus ergibt sich eine tolle Kunstaktion für Jung und Alt, die in dieser Woche (20., 22., 24. und 26. Juli) jeder einmal probieren kann. Anmeldungen für diese Graffiti-Workshops, die vom Verein KUNSTradeln veranstaltet werden, sind erforderlich. Der Verein KUNSTradeln in Millstatt bietet in seiner dritten Saison viele Workshops, dem Jahresprogramm entsprechend "Klein & fein", an.