"Freshbase" in der Überfuhrgasse: Ulrike Kofler und Gertrud Reiterer-Remenyi © Willi Pleschberger

Die "Freshbase" ist ein gemietetes Geschäftslokal und Pop-up Store der Millstätter Unternehmerin und Liedermacherin Ulrike Kofler und wird von ihr auch als Raum für kulturelle und künstlerische Begegnung geöffnet. Am Wochenende war in der Überfuhrgasse im ehemaligen "Kleinen Café" Schauspielerin Gertrud Reiterer-Remenyi zu Gast. Bei der zweiten Sommerlesung gab sie Interpretationen von anwesenden Autoren zum Besten. Gekonnt in Szene setzte die Schauspielerin auch bekannte Schriftstellerin wie Erika Pluhar, Hermann Hesse und Ernst Jandl. Momentan sind in der "Freshbase" Impressionen aus Millstatt von Fotograf Willi Pleschberger, sommerliche Kleider von Schneider-Künstlerin Birgit Moser sowie ausdrucksstarke Statuen von Bildhauerin Monika A. Peitler zu sehen.

Öffnungszeiten im Juli und August: Dienstag bis Sonntag von 17 bis 20 Uhr. Infos unter 0699-196 75 124.