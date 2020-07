Der Verein Via Iulia Augusta begeisterte am Wochenende ein kulturhungriges Publikum mit Wiener Klängen der „Strottern“ in Kötschach-Mauthen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helga Pöcheim mit dem Duo „Die Strottern“ mit Klemens Lendl und David Müller © Michaela Viertler

Nach der Corona bedingten, kulturellen Zwangspause kamen Kulturbegeisterte am Samstag in der Waldschenke Thurner Kesn in Kötschach endlich wieder auf ihre Kosten. Mit dem Akustik-Duo „Die Strottern“ bot der Via Iluia Augusta Konzertsommer ein Wiener Musikerlebnis der Extraklasse.