Die Polizei hat den verantwortlichen Lenker ausgeforscht und angezeigt © APA/GERT EGGENBERGER

Am Samstag gegen 4 Uhr beschädigte ein 23-jähriger Mann aus Villach in Hermagor ein Carsharing-Fahrzeug eines Autohauses aus dem Bezirk Hermagor und eine Holzbrücke. Der Villacher fuhr an diesem Tag mit drei Freunden von Villach nach Hermagor, um ein Elektrofahrzeug des Autohauses auszuleihen. Dies erfolgte durch eine Registrierung via Handy-App. Zuvor wurde ein Guthaben von20 Euro aufgeladen und das Mietfahrzeug in Hermagor abgeholt.