Die Hoteliers am Millstätter See bedanken sich bei den Helden und Heldinnen des Alltags © (c) Michael Neuwirth

Die Gastgeber der Hotelkooperation "MHK Millstätter See Hotels" bedanken sich mit Genussgutscheinen für das Engagement der Heldinnen und Helden des Alltags während der herausfordernden Corona‐Zeit. An rund 2000 Mitarbeiter regionaler Unternehmen aus der Gesundheits‐ und Lebensmittelbranche werden derzeit Gutscheine als Dankeschön verteilt. „Mit dieser Aktion möchten wir den Gedanken der Solidarität in die Region tragen und aufzeigen, dass die unzähligen Überstunden im Handel und in Apotheken sowie bei Ärzten, Pflegern und Sanitätern keine Selbstverständlichkeit sind“, stellt Gerhard Winkler, Obmann der MHK, das Motiv hinter dem Projekt dar.