Radenthein Demokratie für Schüler greifbar gemacht

Bürgermeister, Kinder-Delegation der GTS Döbriach, Kinder-Delegation, GTS-Leitung Anna Sittlinger CHS-Schülerinnen Natalie Gojer, Helena Ebner, Frau VD Mag. Franziska Schwaiger Kindernest-Pädagogin, CHS-Schülerin Sarah Werkl, Schulreferent der Stadtgemeinde Radenthein © Sarah Werkl

Politik geht uns alle an. Aber nicht immer, ist sie in unserem Leben als Bürger so greifbar oder wird so wahr genommen, wie es die Demokratie notwendig hätte. In der Volksschule Döbriach (ganztägige Schulform) hat man das Projekt "Demokratie in Szene gesetzt" in Kooperation mit dem CHS Villach (Centrum Humanberuflicher Schulen), drei Kärntner Künstlern sowie dem pädagogischen Team der Kindernest gem.GmbH des Schulverbandes Radenthein-Döbriach unter der Leitung von Anna Sittlinger durchgeführt. Es wurde sogar im Rahmen von "projekteuropa" ausgezeichnet.