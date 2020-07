Facebook

Drehbuchautor Fritz Aigner, Kameramann Reinhold Ogris und Alfred Ninaus © KK/Ranfilm

Wenn er von den Dreharbeiten diese Woche in Heiligenblut und Irschen spricht, gerät der Steirer Alfred Ninaus ins Schwärmen: „Wir sind so herzlich und mit so viel Hilfsbereitschaft aufgenommen worden. Wir haben wunderschöne Landschaftsaufnahmen gemacht und so nette Menschen kennengelernt, die so viel leisten und einfach nur großes Lob verdient haben.“