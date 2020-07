Facebook

© pattilabelle - stock.adobe.com

Am späten Donnerstagabend wurde einem Lokalbesitzer in seinem Gastlokal in Spittal eine schwarze Kellnerbrieftasche mit mehreren Hundert Euro Bargeld gestohlen. Laut Aussage des Lokalbesitzers wurde er durch eine unbekannte, männliche Person in gebrochenen Englisch mit starkem ausländischem Akzent um eine Wegbeschreibung gebeten.