Nach einem Umbau öffnet "The Butcher's Steak & More" wieder die Türen. Neu sind unter anderem die Sonnenterrasse mit Seeblick und eine Küche, die sich sehen lassen kann.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Angélique und Robert Cirkovic stoßen auf die Wiedereröffnung an © KK/Privat

"Wir sind ein reines Esslokal", sagt Robert Cirkovic, der mit Gattin Angélique und Tochter Lena, die im Sommer aushilft, seit zwei Jahren das Restaurant "The Butcher's Steak & More" in Millstatt betreibt. Der Koch hat sich mit seinen auf den Punkt zubereiteten Steaks bereits einen Namen in der Seenregion gemacht.