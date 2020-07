Facebook

Mit Musik und Freude wurde am Freitag nicht nur für das Klima sondern auch für die LGBTQ-Community demonstriert © KK/Privat

Die Regenbogenparade soll nach Spittal kommen. Als Auftakt wurde am vergangenen Freitag eine Fridays For Future - Demonstration unter der bunten Fahne des Pride-Month veranstaltet. In Solidarität zur LGBTQIA+ Community haben sich 50 Teilnehmer im Stadtpark versammelt und sind mit Freude und Musik durch Spittal marschiert. Redebeiträge zur Klimakrise und zum Klimavolksbegehrens am Burgplatz rundeten die Aktion ab.