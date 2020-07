Facebook

Gemeinderat Hermann Bärntatz fordert Arbeitsgruppe zur Überprüfung von NS-belasteten Straßennamen in Spittal © Nunner

Eine Auseinandersetzung mit NS-belasteten Straßennamen im Gemeindegebiet von Spittal forderte Gemeinderat Hermann Bärntatz (Neos) mittels Antrag an den Gemeinderat. Bärntatz bezog sich auf einen Bericht des Historikers Alfred Elste in der Kleinen Zeitung. Im Artikel wird zitiert: "In Spittal an der Drau stiehlt man sich bis heute aus der eigenen Vergangenheit. Vielleicht aus Unsicherheit, wie mit der Hinterlassenschaft des Dritten Reiches umgegangen werden soll, zumal zwei Straßenzüge nach honorigen Bürgern der Stadt, die dereinst als NS-Parteigänger von sich reden machten, benannt sind."