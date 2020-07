Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

In der Nacht auf Mittwoch stahl ein bislang Unbekannter in der Gemeinde Spittal/Drau einen schwarzen Ford Ranger PickUp Baujahr 2014. Da an diesem PKW keine Kennzeichentafeln angebracht waren, dürfte der Unbekannte von einem am Nachbargründstück abgestellten PKW die Kennzeichentafeln gestohlen haben und diese am Ford Ranger angebracht haben. Die Schadenssumme beträgt mehrere tausend Euro.