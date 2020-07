Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewitter und Schauer © KK/Engelbert Hosner

Von der Früh weg haben wir es mit einer sehr schwülen, sowie labil geschichteten Luftmasse zu tun. Dabei gibt es am Vormittag einen Mix aus Sonne und Wolken mit durchaus längeren sonnigen Abschnitten. Der Vormittag sollte damit noch weitgehend stabil verlaufen, doch am Nachmittag beginnen die Quellwolken bald bedrohlich groß in den Himmel zu wachsen. In der Folge entstehen so neue Gewitter und Schauer.