© KLZ/Jürgen Fuchs

Ein 58-jähriger Mann aus Feld am See fuhr am Montag gegen 9.30 Uhr mit einem Lkw auf einem Weg zu der Schottergrube in der Gemeinde Seeboden am Millstätter See, Bezirk Spittal/Drau. Auf dem steil abfallenden Weg kam der Mann mit dem Lkw auf die rechte Böschung, kippte um und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.