Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alois Kofler © KK/TAP SAMMLUNG/FOTO BAPTIST

Alois Kofler wurde am 10. Oktober 1932 in Panzendorf als neuntes von zwölf Kindern geboren. Nach der Volksschule besuchte er das Gymnasium Paulinum in Schwaz. Dort entdeckte er seine Begeisterung für Biologie und studierte an der Universität Innsbruck. Ab 1958 unterrichtete er Naturgeschichte und Physik am Bundesrealgymnasium Lienz, arbeitete aber schon zuvor als Erzieher am Bundeskonvikt. 1961 heiratete er seine Frau Maria. Er war Vater von zwei Töchtern und einem Sohn. 1972 wurde er Direktor des Bundeskonviktes und leitete dieses bis zu seiner Pensionierung 1992. In der intensivsten Zeit wohnten dort über 300 Zöglinge – der Umbruch stand aber schon bevor. „Kofler reagierte darauf mit mehreren Öffnungsschritten und initiierte Mädchengruppen, Tagesschulheimgruppen und Sommerkurse“, sagt Roland Roßbacher, Direktor des Gymnasiums Lienz.