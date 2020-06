Facebook

Statt Moonlight-Shopping mit Menschenmassen gibt es sechs Einkaufsabende © Brunner

Sommerevents in Lienz zogen seit Jahren Massen von Menschen in die Stadt. Mit der Coronakrise sind sie vorerst einmal passé – das Moonlight- Shopping, das Straßentheater oder auch die Dienstagskonzerte. Doch: Mit dem Ausbruch von Corona verfiel Lienz nicht in Lethargie. Da gab es die Liebeserklärungen an die Stadt in sozialen Medien und auf der Homepage der Stadt Lienz unter dem Titel „Sehnsucht Sonnenstadt Lienz“. Dabei konnten die Menschen in Quarantäne artikulieren, wie ihnen die Stadt mit ihrem Angebot fehlt.