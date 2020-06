Facebook

Oliver Baier und sein Freund Günther Lainer ließen sich bei Fahrrad More in Spittal beraten © KK/PRIVAT

Heuer wird der Sommerurlaub etwas anders als wir ihn uns vorgestellt haben. Auch österreichische Promis genießen das Sommerfeeling heuer in ihrem Heimatland und das wird wohl mit Abstand der unvergesslichste Urlaub aller Zeiten. Der ORF begleitet acht österreichische Publikumslieblinge zu neuen Abenteuern in Österreich! So lädt unter anderem "Was gibt es Neues"-Moderator und Oberkärnten-Fan Oliver Baier seinen Freund Günther Lainer zum gemeinsamen Radfahren nach Oberkärnten und Osttirol. Eine äußerst schwierige Herausforderung für den passionierten Langstreckenfahrradfahrer Oliver Baier, denn mit Genussmensch Günther Lainer startet er quasi bei null.