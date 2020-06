Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis zum frühen Nachmittag sollte in Oberkärnten Badewetter herrschen © MARTINA PIRKER

In Oberkärnten scheint vor allem am Vormittag zumeist länger die Sonne und es ist somit auch recht freundlich. Mit der kräftigen Sonneneinstrahlung steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag deutlich an und erreichen im Drau- und Gailtal Werte nahe 27 Grad. Die Luftschichtung ist jedoch labil und daher bilden sich im Verlauf des Tages von den Bergen ausgehend zunehmend dickere Quellwolken aus. In der Folge nimmt dann sogar das Risiko für Gewitter oder Regenschauer zu. Am wahrscheinlichsten sind Gewitter über den Bergen zu erwarten.