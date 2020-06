Facebook

Gemeinderat Klaus Sommeregger (ganz links) wurde von der Fraktion der ÖVP ausgeschlossen. Er bleibt aber Parteimitglied und Gemeinderat © Willi Pleschberger

Mit sachlicher Kritik hat die Fraktion der ÖVP in Spittal anscheinend so ihre Probleme. Gemeinderat Klaus Sommeregger, der fachlich überaus kompetent dem Ausschuss für Verkehr, Raumplanung und Stadtentwicklung vorsteht, wird am kommenden Dienstag bei der Gemeinderatssitzung in dieser Funktion abgewählt werden. Aus der Fraktion der ÖVP wurde er bereits per einstimmigen Beschluss ausgeschlossen. "Ich bleibe Gemeinderat und Mitglied der ÖVP. Ich werde zum gegebenen Zeitpunkt dazu Stellung beziehen", sagt Sommeregger auf Anfrage der Kleinen Zeitung.