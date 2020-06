Facebook

Mit dicken Gewitterwolken ist am Freitag zu rechnen © MARTINA PIRKER

Am Freitag liegen wir am Südrand eines Höhentiefs. Es verursacht labiles Wetter und die Sonne scheint deshalb besonders am Vormittag und zur Mittagszeit auch öfter und zum Teil auch länger. In der Folge bilden sich dann im Laufe des Tages mehr und mehr Quellwolken aus und von den Bergen ausgehend sind auch ein paar Regenschauer oder Gewitter zu erwarten. "Über den breiteren Tälern ist das Gewitterrisiko aber zum Teil geringer und dort könnte es eher trocken bleiben", sagt Reinhard Prugger, Meteorologe des privaten Wetterdienstes meteo experts.