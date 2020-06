Facebook

Hinter den Mauern des Rathauses in Spittal rumort es: Mandatare von Neos, Team Kärnten, Grüne und FPÖ fühlen sich von Bürgermeister Gerhard Pirih und Stadtrat Franz Eder unzureichend informiert © Fotograf

"Ich bin am Mittwoch aus allen Wolken gefallen! Natürlich habe ich den Ausführungen von Bürgermeister Pirih und Stadtrat Eder Glauben geschenkt", zeigt sich Johannes Tiefenböck, Gemeinderat der Grünen in Spittal an der Drau, schockiert. Weiters führt Tiefenböck in seiner Stellungnahme an: "Bei einem Gespräch zwischen Gemeinde- und Landesvertretern sowie Verkehrsplanern ist herausgekommen, dass die Lage eine völlig andere ist als von Bürgermeister und Stadtrat Eder dargestellt. Aufgrund der Ausführungen der beiden Herren kam es am 28.05 zu einer gemeinsamen Presseaussendung, deren Richtigstellung Landesrat Gruber nun dezidiert verlangt, wenn es eine gemeinsame Umsetzung des Verkehrskonzepts geben sollte."