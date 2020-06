Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Robert Kohlbacher holte mit seinem Team die Schüler auch in Coronazeiten auf den Sportplatz © Nicole Kari

Elfmeter schießen, Beinarbeit und Zeitmessung. Am Sportplatz in Malta geht es ganz schön zur Sache, wenn die Volksschüler am Vormittag auf Torjagd gehen. In kleinen Gruppen, wie es die Corona-Präventionsmaßnahmen vorsehen, pilgern die Schüler mit ihren Lehrern auf den Sportplatz. Und zwar jeden Freitag für zwei Stunden, bis jeder dran war. Da es wegen Corona bis Schulschluss keinen Turnunterricht gibt, hat sich Robert Kohlbacher, Obmann im Sportverein (SV) Malta, dieses Training, bei dem natürlich die Abstandsregeln eingehalten werden, einfallen lassen: „20 Volksschulkinder spielen bei uns im Verein. Sie haben das Training vermisst. Deswegen bin ich auf diese Idee gekommen. Meines Wissens nach sind wir die einzigen in Kärnten mit einer solchen Aktion.“