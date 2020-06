Facebook

Die Brückenbauarbeiten starteten am Montag © Willi Pleschberger

Nach Corona bedingter Pause war die Errichtung der Peraubrücke über die Lieser in Trebesing-Bad erst diese Woche wieder aufgenommen worden, bis am Mittwoch ein Unfall die 19 Soldaten des bauausführenden Pionierbataillons 1 Villach unter Oberst Volkmar Ertl und vier Männer von der Brückenmeisterei Villach erschütterte. Eine 24-jährige Soldatin wurde schwer am Kopf verletzt. Laut Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, ist sie in stabilem Zustand. Die anderen Soldaten wurden psychologisch betreut.