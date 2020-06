Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Berg im Drautal wurde der Mann angehalten © kk

Am Mittwoch um 20:45 Uhr wurde in Berg im Drautal ein 54jähriger Italiener als Lenker eines Pkw aufgrund einer Geschwindigkeitsübertretung von 46 km/h in der 50 km/h-Zone angehalten. Die Polizisten stellten dann auch fest, dass das Fahrzeug, mit dem er unterwegs war, an der Front beschädigt war.