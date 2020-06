"Genuss erfahren" lautet seit 2018 das Motto des E-Bike-Events E-Motions am Millstätter See in Kärnten. Veranstalter verschieben auf 2021.

E-Bike-Event am Millstätter See auf 2021 verschoben © KK/MTG

Das E-Bike-Event E-Motions am Millstätter See wird in diesem Jahr nicht mehr stattfinden können. Nachdem der beliebte E-Bike-Treffpunkt am Millstätter See zunächst von Ende Mai auf Anfang August verlegt worden ist, zwingen die aktuellsten Auflagen und Beschlüsse für Großveranstaltungen in Österreich die Veranstalter nun doch zu einer Absage. Die erfreuliche Nachricht: Ein Termin für 2021 ist bereits gefunden – das Christi-Himmelfahrt-Wochenende vom 14. bis 16. Mai 2021. Dies wird in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Gesetzgebung jedoch im August nicht möglich sein. "Gemeinsam mit unserem Mitveranstalter – der Millstätter See Tourismus GmbH – haben wir alle Möglichkeiten ausgelotet, einen erneuten Ausweichtermin im Spätsommer zu finden.