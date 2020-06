Die Liebe zum Millstätter See und zur Kärntner Bergwelt ließ ein kulturinteressiertes deutsches Ärzte-Ehepaar seine Zelte in Seeboden aufschlagen.

ZahnKultur in Seeboden: Die Ärzte Kornelia Maag-Hohl und Michael Hohl mit den Assistentinnen Anna Zaufenberger und Lisa Obweger © KK/PRIVAT

Die Ärzte Michael Hohl und Kornelia Maag-Hohl hat die Liebe zum Wandern und zur Kärntner Bergwelt – vor allem aber die Liebe zum Millstätter See – erwogen, ihre Zelte in Deutschland abzubrechen und sich auf Dauer in Seeboden niederzulassen. Beide hatten große Zahnarzt-Praxen in der Nähe von Köln bzw. direkt in der Stadt mit Schwerpunkt Implantologie und Oralchirugie. "Für den Ruhestand haben wir noch zu viel Freude an der Arbeit", erzählt Kornelia Maag-Hohl, "und außerdem wollen wir den Menschen von Seeboden und Umgebung auch etwas für die freundliche Aufnahme zurückgeben".