KEM-Manager Georg Oberzaucher © (c) Klimafonds / Krobath (Barbara Krobath)

Die Gemeinden Spittal/Drau, Seeboden am Millstätter See, Millstatt am See, Lendorf und Baldramsdorf bieten im Rahmen des Projektes der ölkesselfreien Gemeinden ein umfassendes Informationspaket sowie einen Förderungsanreiz zur Umstellung fossiler Heizungsanlagen im privaten Bereich. Mit einem neuen Schwerpunkt wollen die Gemeinden einen weiteren wichtigen Umsetzungsschritt in Richtung einer umweltfreundlichen Energieversorgung gehen und setzen daher das vom Land Kärnten initiierte Projekt der ölkesselfreien Gemeinden auch vor Ort um. Mit dieser Initiative soll die Zahl der Ölkessel reduziert und alternative Energieträger wie Biomasse, Fernwärme und Wärmepumpen forciert werden.