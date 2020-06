Facebook

Ein fotografischer Gruß von Huby Mayer aus dem Mölltal © KK/Huby Mayer

Die Strömung in der Höhe dreht nun zunehmend auf nördliche Richtung. Daher nehmen bei uns in Oberkärnten die nordföhnigen Effekte zu. Die Wolken lockern daher auch wieder vermehrt auf und es zeigt sich zeitweise die Sonne. Länger sonnig dürfte es vor allem am Vormittag und über den breiteren Tälern sein. Tagsüber mischen dann jedoch auch wieder dichtere Wolkenfelder mit und vereinzelte Regenschauer sind am ehesten im Tauernbereich möglich.