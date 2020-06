Facebook

Wo einst das Restaurant „Garage“ war, wird jetzt arabisch gekocht: Kellnerin Anni Bodner, Hanin, Yanal, Hassan und Sahar Alsaleh © Nicole Kari

"Man muss sich auf den Geschmack einlassen“, sagt Familie Alsaleh, während sie Melanzanipüree und Humus in Schälchen anrichtet, Fladenbrot und Fleischspieße zubereitet sowie ihre beliebten Falafel frittiert. Die ganze Familie hilft zusammen, um sich den großen Traum vom eigenen Restaurant zu erfüllen. Vor wenigen Wochen wurde die Eröffnung gefeiert. „Der Lotus“ am Südtiroler Platz in Lienz ist das allererste arabische Restaurant in Osttirol. Was die Küche ausmacht, sind Gewürze wie Majoran, Koriander oder Kardamom. Damit der Geschmack authentisch ist, kauft die fünfköpfige Dölsacher Familie, die vor sechs Jahren aus Syrien flüchtete, in ausgewählten türkischen Läden ein. Chefin Sahar Alsaleh kocht für ihr Leben gern. Sie hat vormals in ihrer Heimat ein kleines Restaurant geführt und sogar in Österreich eine Kochlehre absolviert. Das Mobiliar des Betriebs wurde übernommen und mit Bildern von Tochter Nour (18) gestaltet. Platz gibt es für 34 Gäste, auf der Terrasse für 26.