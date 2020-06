Eine musikalisch umrahmte Festmesse anlässlich Fronleichnam wird am Donnerstag von 10 bis 11 Uhr in ORF Radio Kärnten aus der Pfarrkirche Dellach/Drau übertragen.

Zu Fronleichnam erfolgt eine österreichweite Radioübertragung der Heiligen Messe aus der Pfarrkirche Dellach © KK/DIÖZESE

Am Donnerstag, dem Hochfest Fronleichnam, überträgt der ORF österreichweit im Programm aller Regionalradios die Heilige Messe aus der Pfarrkirche Dellach im Drautal. Diese wird von 10 bis 11 Uhr von Pfarrer Josef Allmaier zelebriert. Musikalisch mitgestaltet wird die Messe von einem gemischten Quartett der Pfarre und der Trachtenkapelle Dellach im Drautal, an der Orgel Anton Obernosterer. Da heuer Fronleichnamsprozessionen aufgrund der Corona-Regeln nicht in gewohnter Weise stattfinden können, wird in der Pfarrkirche ein stationärer Altar gestaltet.