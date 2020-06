Am Dienstagabend geriet in Obermillstatt ein Kamin in Brand, drei Feuerwehren löschten mit insgesamt 50 Mann den Brand.

50 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen © (c) J�rgen Fuchs (J�rgen Fuchs)

Am Dienstagabend wurde ein 52-jähriger Mann in Obermillstatt durch das laute Pfeifen des Rauchmelders auf den brennenden Kamin seines Wohnhauses aufmerksam. Er verständigte sofort die Feuerwehr. Diese konnte den außen an der Fassade angebauten Kamin rasch löschen und so ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern.