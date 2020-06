Facebook

Der Schirm muss auch heute mit © (c) Fuchs J�rgen (Fuchs Juergen)

Ein sogenanntes Höhentief bestimmt vorerst noch unser Wettergeschehen. Sehr abwechslungsreiches Wetter ist die Folge. Deshalb zeigt sich auch nur zwischendurch die Sonne, insbesondere am Vormittag. Im Laufe des Nachmittags bilden sich neue Regenschauer oder sogar einzelne Gewitter aus. Nur örtlich kann es weitgehend trocken bleiben. "Nichts Halbes und nichts Ganzes – das Wetter erinnert eher an Aprilwetter, so unberechenbar wie es wahrscheinlich ist", meint der Wetterfrosch Werner Troger. Die Temperaturen steigen nur langsam etwas an. Die 20-Grad-Marke wird noch praktisch nirgends erreicht.