Das Turmcafé direkt neben dem Mautturm in Winklern wird von Besitzer Helmut Fürstauer ein Jahr lang pachtfrei vergeben © KK/PRIVAT

2Unternehmergeist und Mut haben potenzielle Pächter meines Turmcafés in Winklern offenbar verlassen", sagt der Mölltaler Bauunternehmer Helmut Fürstauer. Die Lage in der Gastronomie sei in Coronazeiten zu unsicher. Nun lässt er mit einem besonderen Angebot aufhorchen. Fürstauer hat sich entschlossen, das Turmcafé, das direkt an der Mölltal Straße liegt, ein Jahr lang pachtfrei anzubieten. „Wir haben das Glück, dass sich unsere Firma trotz Corona in einer sehr stabilen Lage befindet. Die Leidtragenden sind vor allem Gastronomen und Touristiker, da sind wir alle gefordert, etwas zu tun, damit wir bei unseren Cafés und Restaurants in Zukunft nicht vor verschlossenen Türen stehen“, sagt der Mühldorfer, der 14 Mitarbeiter beschäftigt.