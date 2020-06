Monika Fian freut sich über ihren neuen Würstelstand, geplant von Architekt Günther Domenig. Am 1. Juli wird am Südportal der Weißenseebrücke wieder ausgekocht.

Am 8. Juni wurde die mobile Wüstlbude von Holzbau Ertl angeliefert © KK/Ertl

Moni´s Eck war vielen rund um den Weißensee ein Begriff. Das war der Name von Monika Fians Würstelbude direkt an der Weißenseebrücke. Moni`s Eck ist jetzt nicht mehr das, was es einmal war. Denn dort, wo zuvor ihr kleiner Imbiss stand, wurde am Montag eine neuer mobiler Stand, komplett aus Holz gefertigt, aufgestellt. Für das naturnahe Design zeigt Architekt Günther Domenig ist der Planer. Der Imbiss ist ein Puzzleteil von dem, was noch kommen wird. Bis 2021 wird nämlich die Weißenseebrücke und die umliegenden Flächen neu gestaltet. Eine öffentliche Präsentation dieses Großprojektes wird noch folgen.