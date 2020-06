In Villach und Spittal rückten am Montag Polizei und Feuerwehr zu mehreren tierischen Einsätzen aus. Drei heimische und ungiftige Äskulapnattern, ein Vogel und ein Igel wurden gerettet.

Diese Äskulapnatter hatte sich in einem Netz verfangen. die Kameraden der Hauptfeuerwache Villach befreiten das Tier © HWF Villach

Gleich drei Äskulapnattern haben sich am Montag in die Stadt Villach verirrt. Beamte der Villacher Polizei mussten am Montag gleich zwei Mal ausrücken, um Reptilien einzufangen. Um 12.30 Uhr wurde die Streife Trattengasse 1 zu einem Mehrparteienhaus in Villach-Seebach gerufen. Dort hatten die Bewohner eine Schlange in der Tiefgarage entdeckt. Der fachkundige Beamte stellte fest, dass es sich bei der Schlange um eine ungiftige, heimische Äskulapnatter handelte. Das Tier wurde mit einem Schlangenhaken geborgen und unverletzt in einem für sie passenden, abgelegenen Waldstück nahe der Drauschleife freigelassen.