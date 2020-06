Facebook

Tiefdruckzone von Westen bestimmt unser Wetter © Fuchs Jürgen

Unser Land liegt weiterhin an der Vorderseite einer Tiefdruckzone über dem Westen Europas. Dabei strömen zu uns aber eher feuchtere Luftmassen und diese sorgen für recht dichte Wolken. Sonnige Auflockerungen sind zunächst zwar wieder möglich, die meiste Zeit über sollte es jedoch dichter bewölkt sein und im Verlauf des Tages steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einiger Regenschauer oder einzelner Gewitter an. "Gerade bei Regen ist es für die herrschende Jahreszeit nicht allzu warm", prophezeit Reinhard Prugger, Meteorologe des privaten Wetterdienstes meteo experts. Die höchsten Temperaturen steigen zum Beispiel in Winklern im Mölltal in den Nachmittagsstunden auf Werte nahe +18 Grad.