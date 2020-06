Facebook

Blick ins Lesachtal: Es wird wieder wechselhafter © Karina Hartweger

Vom Westen her nähert sich am Samstag eine neue Schlechtwetterfront. Vor ihr ist es zunächst noch leicht föhnig und daher dürften die Wolken besonders über den breiteren Tälern oder den Becken auch etwas eher auflockern und es zeigt sich daher auch die Sonne. Wiederholt ist es jedoch auch bewölkter und im Tagesverlauf werden dann die Wolken sogar wieder mehr und dichter. Damit sind auch wieder ein paar Regenschauer oder einzelne Gewitter zu erwarten. "Bei Unternehmungen in der Natur sollte man die Vorgänge am Himmel immer wieder einmal genauer unter die Lupe nehmen", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind nicht allzu hoch und sie erreichen zum Beispiel in Irschen Werte nahe +19 Grad.