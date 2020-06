Facebook

Das Transparent muss entfernt werden, da es ohne Bewilligung angebracht wurde © Pleschberger

Nach nur vier Tagen ist Schluss mit lustig! Am Pfingstmontag haben Vertreter der Radlobby das von der Stadtpolitik versprochene Verkehrsentwicklungskonzept eingemahnt, welches ursprünglich mit der Sanierung der Lieserbrücke in der Brückenstraße heuer im Juli hätte starten sollen. Um der Bedeutung des Verkehrskonzepts Nachdruck zu verleihen, wurde ein Transparent in Auftrag gegeben, welches auf dem Torbogen am Hauptplatz in Spittal angebracht wurde.