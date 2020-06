Facebook

In der neuen Privatschule werden Unterrichtsmaterialien eingeräumt © KK/Privat

Wie berichtet soll mit Schuljahr 2020/21 in Spittal die erste private Volksschule Oberkärntens den Betrieb aufnehmen. Am künftigen Schulstandort, in der Villacher Straße 28, laufen die Vorarbeiten daher auf Hochtouren. "Das Schulinventar wurde aufgestockt, Garderobe, Tische und Stühle sind vorhanden, eine Tafel bereits montiert.

Es wird an der Gartengestaltung und den Außenanlagen für den Schulbetrieb geplant und gearbeitet", freut sich Marco Ebner, Vorstandsmitglied des Trägervereins zur Förderung christlicher Erziehung und Bildung in Oberkärnten.