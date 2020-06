Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Conny Buergler und Sennerin Elisabeth Buchacher auf der Egger Alm © ServusTV / Daniel Götzhaber

Der Almsommer steht vor der Tür und in wohl keinem anderen Land gibt es so viele bewirtschaftete und gepflegte Almen wie in Österreich. 8.400 sind es an der Zahl und sie erstrecken sich auf rund 20 Prozent der Fläche der Bundesrepublik. Conny Bürgler begibt sich auf eine „Almroas“ in verschiedenen Regionen in Tirol, Salzburg und Kärnten und entlockt den Sennerinnen, Förstern und Almbauern mit ihrer locker-charmanten Art das ein oder andere Geheimnis.