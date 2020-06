In Döllach geriet ein Mülleimer auf einem Balkon in Brand. Verletzt wurde niemand, allerdings entstanden erhebliche Schäden in zwei Wohnungen des Mehrparteienhauses.

Die Feuerwehr rückte in Döllach auf © (c) Jonas Pregartner

Am Mittwochmorgen geriet in Döllach bei einem Mehrparteienhaus auf dem Balkon der Wohnung eines 34-jährigen Mannes ein Mülleimer aus Plastik aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Der Wohnungsmieter befand sich zum Zeitpunkt des Brandes in seiner Wohnung und schlief dort auf der Couch. Er wurde durch das Knistern des Feuers geweckt und versuchte den Brand noch mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, was ihm jedoch nicht gelang.