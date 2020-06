Kleine Zeitung +

Auch Nassfeld öffnet Gletscher-Bergbahnen starten die Skisaison noch einmal

Die Skisaison läuft am Mölltaler Gletscher am Samstag parallel mit Start der Wandersaison noch einmal an. Auch am Nassfeld kann man ab Samstag wieder auf den Berg. Sicherheitsabstand in den Kabinen ist oberstes Gebot.