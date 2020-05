Im Mai 1945 begingen etwa 100 Kosaken-Offiziere in der Spittaler Türkkaserne Selbstmord. Ein tragisches Ereignis mit weitreichenden Folgen. Am Soldatenfriedhof in Spittal gab es ein stilles Gedenken.

Hermann Offenwolf, Karl Anderwald, Paul Rauter und Siegfried Cesar © Nicole Kari

Dem Rechtswissenschaftler Karl Anderwald aus Spittal liegt die regionale Geschichte seiner Heimatgemeinde am Herzen. Besonders mit der Kriegstragödie rund um die 25.000 russischen Kosaken, die im Mai 1945 von Italien über den Plöckenpass kommend in Oberkärnten und Osttirol Zuflucht suchten, hat er sich auseinandergesetzt. Die Geflohenen - darunter zum Großteil Frauen, Kinder und Greise - wurden von den britischen Besatzungssoldaten in eine Falle gelockt und gewaltsam an die Sowjets ausgeliefert. Nur wenige konnten sich retten. Für die meisten bedeutete die Auslieferung den Tod.