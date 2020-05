Facebook

Die mehrsitzigen Fahrgeschäfte werden noch angepasst. Doch im Juni geht es im Erlebnispark Presseggersee in die Sommersaison © KK/Pongratz

Der Erlebnispark am Presseggersee hat aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen in diesem Jahr ein besonderes Angebot. Es gibt erstmals eine Saisonkarte. Um 60 Euro kann man so oft, wie man möchte, in den Erlebnispark. "Das zahlt sich gegenüber der Tageskarte schon beim zweiten Mal aus", sagt Betreiber Christian Pongratz. "Alles ist inklusive. Das bedeutet im Erlebnispark nicht nur freie Benutzung der Fahrgeschäfte, Rutschen, Riesenschaukeln und Trampolins, sondern auch gratis Tretboot, SUP, Liege und Schirm."