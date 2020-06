Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Familie Pließnig platzierte das 300ste Schloss © Engelbert Hosner

Kurz vor dem dritten Geburtstag vom „Baldramsdorfer Herzplatz“ freute man sich über das 300ste Schloss.Das Schloss der Familie Pließnig und ziert seitdem das zweieinhalb Meter hohe Metallgitterherz. In Gedenken an Sohn Bernd wurde das Schloss in liebevoller Handarbeit mit einem Herzsymbol und den Namen der Eltern und Geschwistern graviert. Am selben Tag wurden noch zwei weitere Schlösser an das Herz gehängt und so geht man mit großen Schritten dem 400sten Schloss entgegen. "Schön, wenn der Herzplatz vielen Besuchern Freude bereitet und so sind alle Freunde dieses blumengeschmückten Platzes jederzeit herzlich willkommen. Kommt und verewigt euch auch mit einem gravierten Freundschafts-, Familien- oder Liebesschloss", ruft Engelbert Hosner aus Baldramsdorf auf.