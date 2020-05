Facebook

Ein Mix aus Wolken und Sonnenschein erwartet uns am Freitag © MARTINA PIRKER

Wir liegen auch am Freitag auf der Westseite eines Tiefdruckgebietes über Osteuropa, wodurch relativ frische Luftmassen über die Alpen vom Norden her zu uns gesteuert werden. Dabei gibt es tagsüber auch einen Mix aus Sonnenschein und teils dichteren Wolken. Die Sonne zeigt sich besonders am Vormittag öfter, dichtere Wolken gibt es besonders ab dem Nachmittag und über den Bergen. Dabei sind in der Folge sogar ganz vereinzelte Regenschauer nicht gänzlich auszuschließen.